Olay, Düziçi Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamirci Mehmet Kesme, bakımını yaptığı traktörün hidrolik sisteminde çalıştığı sırada sıkıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kesme, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Mehmet Kesme, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.