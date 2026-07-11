Şanlıurfa Valiliği, tarım arazilerinde anız yakılmasının önlenmesine yönelik denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı.

Valilik kararıyla anız yakılması, tarım alanlarına ateşle yaklaşılması ve bu bölgelerde ateş yakılması yasaklanırken, jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yasağa aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatıldı.

Yapılan tespitler sonucunda şimdiye kadar 303 kişiye toplam 21 milyon 223 bin 534 lira idari para cezası kesildi. Anızı yakan kişinin belirlenemediği durumlarda ise yaptırımın tarlayı kullanan çiftçiye uygulandığı belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, anız yakmanın toprağa, canlılara ve çevreye ciddi zarar verdiğini vurgulayarak, vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Denetim ve cezai işlemlerin yaz boyunca kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.