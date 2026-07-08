Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dün eşi Ahmet D'nin (67) silahla yaraladığı Emine D. (60), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Ahmet D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet D. ile Emine D, dün Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda tartışmış, kocasının silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA