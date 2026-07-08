36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye'ye gelen dünya liderlerinin Ankara programı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Günler öncesinden şehir için hazırlıklar tamamlanırken Fransa Başkanı Emmanuel Macron'un sabah koşusu için hangi parkı tercih edileceği de merak konusuydu.

Macron, sabah koşusunu Çankaya’daki Seğmenler Parkı'nda gerçekleştirdi. Park ve çevresinde güvenlik ekibi eşliğinde koşan Macron, zaman zaman vatandaşları selamladı.

NATO Zirvesi kapsamında çok sayıda lideri ağırlayan başkentte, güvenlik önlemleri üst seviyede sürüyor. Macron’un sabah sporu, zirve öncesi diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı Ankara’da dikkat çeken anlardan biri oldu.