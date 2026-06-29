Ankara Ekonomi Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen Ankara Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye ekonomisi ve Ankara'nın yükselen ekonomik performansına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dış ticarette dengeli büyümenin en temel öncelikleri arasında yer aldığını belirten Bolat, mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin son 12 aylık mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Geçen yıl toplam dış ticaret hacminin 820 milyar dolar seviyesine çıktığını ifade eden Bolat, yerli üretimin korunması ve ihracatçıların yeni pazarlara açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Ankara ihracatta Türkiye ortalamasının 4 katı büyüdü"

Başkentin ekonomik gelişimine dikkat çeken Bolat, Ankara'nın ihracatta dikkat çekici bir başarı yakaladığını belirtti.

Türkiye genelinde ihracat geçen yıl yüzde 4,2 artarken, Ankara'nın ihracatındaki artışın yüzde 17,8 olarak gerçekleştiğini ifade eden Bolat, bunun başkentin Türkiye ortalamasından yaklaşık dört kat daha hızlı büyüdüğünü gösterdiğini söyledi.

Bolat, Ankara'nın 18,5 milyar dolarlık ihracatla iller sıralamasında ikinci sıraya yükseldiğini belirterek bu başarının temelinde yüksek teknoloji üretiminin bulunduğunu vurguladı.

Savunma sanayi ve teknoloji Ankara'nın gücünü artırıyor

Ankara'nın savunma sanayiinde küresel ölçekte önemli bir merkez haline geldiğini belirten Bolat, kentte faaliyet gösteren TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi kuruluşların oluşturduğu ekosistemin Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatındaki payının yüzde 44'e yükseldiğini belirten Bolat, Ankara'nın bu başarıda önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

"Ankara artık sağlık turizmi ve eğitimin de merkezi"

Başkentin yalnızca sanayi ve savunma alanında değil, sağlık turizmi ve eğitimde de öne çıktığını dile getiren Bolat, Ankara'nın lojistik altyapısıyla da Türkiye'nin en güçlü merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Bolat, "25 yıl önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'da bugün modern organize sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri ve teknoparklar bulunuyor." dedi.

Esnafa ve ihracatçıya milyarlarca liralık destek

Bakan Bolat, 2025 yılında Ankara'daki esnafa 12 milyar 227 milyon liralık finansman sağlandığını açıkladı.

2003 yılından bu yana ise 277 bin esnafın toplam 51,5 milyar liralık destekten yararlandığını belirten Bolat, Ankara'daki ihracatçılara da:

2,2 milyar lira mal ihracatı desteği,

mal ihracatı desteği, 665 milyon lira hizmet ihracatı desteği

ödemesi yapıldığını kaydetti.

İkinci el araç ve emlak piyasasına yeni düzenlemeler

İç ticarette piyasa dengesini korumak amacıyla bugüne kadar yaklaşık 80 sektörel düzenleme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, ikinci el otomobil ve emlak sektöründe spekülatif uygulamaları önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sosyal medya üzerinden verilen yanıltıcı ilanlara karşı mücadelenin devam ettiğini ifade eden Bolat, ticari reklamlara ilişkin yeni bir yönetmeliğin de kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini açıkladı.

"Türk sanayi ürünleri kalite ve güvenin simgesi oldu"

Konuşmasının sonunda küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen Türkiye'nin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, son 23 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydedildiğini belirtti.

Türk sanayi ürünlerinin artık dünya pazarlarında kalite ve güvenle anıldığını söyleyen Bolat, Ankara'nın da üretim, teknoloji ve ihracat alanındaki yükselişiyle Türkiye'nin kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.