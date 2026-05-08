Ankara Valiliği, başkentte bugün gerçekleştirilecek planlı test uçuşlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, belirlenen saat aralığında Ankara semalarında ses hızının üzerinde uçuş gerçekleştirileceği belirtilerek vatandaşların panik yapmaması istendi.

Saat 13.00-17.00 Arasında Dikkat

Valilik açıklamasına göre, NOTAM kapsamında belirlenen güzergahları takip edecek hava araçları, Ankara üzerinden Esenboğa Havalimanı’na iniş yapacak.

Bu süreçte bazı uçakların ses hızını aşacağı ve buna bağlı olarak şehir genelinde yüksek seviyeli seslerin duyulabileceği ifade edildi.

Patlama Benzeri Sesler Duyulabilir

Süpersonik uçuşlarda meydana gelen ses patlamalarının vatandaşlar tarafından hissedilebileceğini belirten yetkililer, bunun planlı ve kontrollü bir faaliyet olduğunu vurguladı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve 'ses hızının üzerinde' uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir.

Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında 'ses hızının üzerine' çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."