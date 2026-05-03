İlk Yarıda Denge Vardı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 21-15 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Kipaş İstiklal Basketbol, hücumdaki etkinliğini artırarak farkı kapattı ve devreye 37-37’lik eşitlikle girildi.

Üçüncü Çeyrek Maçın Kırılma Anı Oldu

Mücadelenin üçüncü periyodunda oyunun kontrolünü yeniden ele alan Gaziantep Basketbol, savunmadaki sertliğini artırdı. Hücumda da etkili olan konuk ekip, farkı açarak son çeyreğe 56-46 önde girdi.

Son Periyotta Geri Dönüş Gelmedi

Final çeyreğinde farkı eritmeye çalışan Kipaş İstiklal Basketbol, istediği ritmi yakalayamadı. Oyun disiplinini koruyan Gaziantep temsilcisi, üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmayı 74-64 kazandı.

TBL Play-Off’ta Seri Yeniden Başladı

Bu sonuçla Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisinde denge sağlandı. İki takım arasındaki rekabet, oynanacak üçüncü maç öncesinde heyecanı artırdı.