Kahramanmaraş, bugün 11 yaşındaki bir evladını, hayalleriyle birlikte sonsuzluğa uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyor.

Okulda uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan ve tam 18 gün boyunca hayata tutunmak için büyük bir direnç gösteren 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, ne yazık ki verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Minik Almina’nın vefatı, ailesini ve tüm şehri yasa boğarken, geride sadece okul sıralarındaki hatıraları ve yarım kalan hayalleri kaldı.

Almina için bugün öğle namazını müteakip Abdülhamithan Camii’nde cenaze namazı kılındı. Dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlanan minik bedeni, namazın ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa veriliyor.

Henüz hayatının baharında, oyun oynaması ve okulunda koşturması gereken bir yaşta hayattan koparılan Almina’nın acısı, tüm Kahramanmaraş’ın ortak acısı oldu.

Merhumeye Allah’tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve eğitim camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.