Kahramanmaraş’ta 2024 yılında meydana gelen ve geniş bir ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili davada karar açıklandı. Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisinde çıkan yangına neden olan M.S., “taksirle orman yangınına sebebiyet verme” suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın, arkadaş grubunun piknik sırasında yaptığı şakalaşma sırasında gerçekleştiği belirlendi. İddiaya göre, M.S.’nin attığı torpilin patlaması sonucu kuru otlar tutuştu ve kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana yayıldı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı müdahale gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 personel, çok sayıda kara aracı, helikopter ve uçakla yürütülen çalışmalar sonucunda yangın 18 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 92 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda yangının çıkış nedeni netlik kazanırken, olayla ilgili hazırlanan raporda söndürme çalışmaları ve yeniden ağaçlandırma maliyetinin 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık M.S. 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca oluşan kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine hükmetti.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş ve benzeri yanıcı maddelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekti.