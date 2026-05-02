Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda yaşanan gerginlik ve arbede sonrası AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, Aksu Haber mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının amacından uzaklaştığını belirten Gül, belediyeler birliğinin siyasi tartışmaların yürütüldüğü bir platform olmaması gerektiğini ifade etti. Yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gül, yerel yönetimlerin asli görevinin vatandaşlara hizmet olduğunu söyledi.

Burak Gül, açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Farklı görüşler olabilir ancak ortak paydamız milletimize hizmettir” ifadelerini kullandı.