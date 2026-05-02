Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Adayı Fırat Görgel, Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Buraya çok farklı duygularla gelmiştik. Ancak burada karşılaştığımız tablo bizleri ziyadesiyle üzdü. Burada yapacağımız konuşmayı hazırlarken hiçbir siyasi ifade olmamasına çok özen gösterdim. Ancak toplantının başından itibaren divan başkanı tarafından tamamen siyasi propaganda yürütülüyor. Belediyelerin sorunlarını tartışacağımız toplantıda tamamen siyaset dinlemeye başladık. Ancak bu kabul edilebilir bir durum değil. Akabinde de tatsız olaylar yaşandı. Seçimin güvenliği de namusu da divana aittir. Ancak divan bu görevini yerine getirememiştir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi meclisimizde muhalefetin çoğunluğu var. Her meclisimizi de canlı yayınlıyoruz. 2 senedir hiçbir toplantımızda en ufak bir kavga, tartışma hatta kötü bir söz dahi olmadı. Ancak Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde yaşadığımız bu olumsuzluğun müsebbibi tamamen divandır” ifadelerini kullandı.

“Şehirlerimizi Ortak Akıl ve İş Birliğiyle Daha Güçlü Yarınlara Hazırlamalıyız”

Başkan Fırat Görgel konuşmasında, “Türkiye Belediyeler Birliği’miz yerel yönetimler arasındaki istişareyi güçlendiren, dayanışmayı sürdürülebilir hale getiren, şehirlerimizde demokrasi kültürünü kurumsallaştırmayı hedefleyen bir yapıdır. Bu yapının en önemli işlevinin şehirlerimizin geleceğini ortak akılla şekillendirmek olduğuna şüphe yok. Şehirlerimizi sürdürülebilir kılmak adına geleneksel yerel yönetim hizmetlerini yenilikçi yaklaşımlarla yerine getirmek, ancak bunu yaparken şehirlerimizin yeni gerçekleri olan sosyal uyumsuzluk, kültürel kırılma, çevre alarmları, dijital dönüşüm ve yaşam alanı ihtiyacı gibi kavramları merkezileştirerek şehirlerimizi sosyal açıdan dirençli ve yaşanabilir bir hale getirmek zorundayız” cümlelerini kaydetti.

“Farklılıkları Çoğulculuk Olarak Görmeliyiz”

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Bu salondaki her bir üyemizin farklı siyasi geleneklerden gelip, farklı düşüncelere sahip olmasını bir bereket, bir çoğulculuk olarak değerlendirip, şehirlerimizde yaşayan her bir insanımıza doğrudan hizmet etmek ve insani kalkınmayı geleceğe uyumlamak öncelikli görevimizdir. Bugün burada bulunmamızın asıl amacı budur. Gelecek için bir yöntem ve yön bulma çabası içerisindeyiz. Türkiye Belediyeler Birliği’ni her belediyenin kendisini eşit hissettiği, her düşüncenin kendisine yer bulduğu, adalet ve hakkaniyetin esas alındığı bir yapıya dönüştürmek için güçlü bir çaba ortaya koymalıyız. Ayrışmayı değil uzlaşmayı, gerilimi değil iş birliğini savunmalıyız ki gelecek milletimizin ve ülkemizin olsun” dedi.

Deprem Süreci ve Dayanışma Mesajı

6 Şubat depremlerine de değinen Görgel, “6 Şubat depremleri hepimizin hafızasında derin izler bırakan, tarif edilmesi zor bir imtihan. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Merkez üssü şehrimiz olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler çok büyük yıkımlara yol açtı. Ülkemiz deprem bölgesi için imkanlarını seferber etti. Bizler; eşini, dostunu, yakınını kaybeden çalışma arkadaşlarımızla vatandaşlarımız için ne yapabiliriz derdinde olduk. Hepimiz aynı acının etrafında kenetlendik. O günlerde gösterilen bu dayanışma ve birliktelik şehirlerimizin yeniden nasıl ayağa kalkacağının en güçlü delili oldu. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, bakanlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızın katkısıyla Kahramanmaraş’ımız başta olmak üzere depremden etkilenen 11 ilimiz bugün yeniden ayağa kalkıyor. Şehrimizde deprem bölgesinin en büyük alt ve üstyapı şantiyesi kuruldu. Çok kapsamlı dönüşüm sürecinde artık deprem şehirleri için sona geldiğimiz günleri yaşıyoruz. Biz depremden 1 yıl sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladık. Gerçekten o gün iki hususu şiar edindik kendimize: Yaşadığımız şehir hepimizindir ve şehirde hizmetin rengi olmaz. Bugün burada bulunan ve farklı siyasi partilere mensup Kahramanmaraş ilçe belediye başkanlarımız da bu sürecin en yakın şahidi. Hep birlikte uyum içerisinde, ortak akılla hareket ettik. Hiçbir ayrım gözetmedik. Sadece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını merkeze alarak çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş’ta Ortak Yönetim Anlayışı

Kahramanmaraş’taki yönetim modeline değinen Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin meclis toplantılarını her ay canlı olarak yayınlıyoruz. Kahramanmaraş için sağlanan birlikteliğe yakından şahit olursunuz orada. Tüm çalışmalarımız meclisimizde temsil edilen siyasi partiler ve bağımsız üyelerimizin ortak fikirleri, varsa tenkit ve ilaveleriyle nihayete erdirilmektedir. Kahramanmaraş’ta bu noktada ne bir ayrışma ne de bir ayrıştırma vardır. İnşallah bu anlayışla da yolumuza devam edeceğiz. Net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki hiçbir ferdini ayrıştırmadan ve geleceği planlayarak ortaya koyduğumuz yönetim vizyonunu Türkiye Belediyeler Birliği için de mümkün kılabiliriz, kılmalıyız” dedi.

“Şehirleri Geleceğe Hazırlamak Zorundayız”

Bölgesel gelişmelere de dikkat çeken Görgel, “Sınır komşularımızın içinde bulunduğu durum ortada. Hal böyle olunca şehirlerimizi güvenli, dirençli, huzurlu ve olağanüstü durumlara hazır tutma sorumluluğumuz katbekat arttı. Bunun için de farklılıkları merkezileştirerek değil hedefleri aynı paranteze alarak yürüme biçimi geliştirme zorunluluğumuz var. Biz bu birlikteliğin en güçlü zemini olarak da Türkiye Belediyeler Birliği’ni görüyoruz. Zemin burası ve geleceği planlamak için de güçlü iş birlikleri geliştirip ortak aklı hep beraber harekete geçirirsek başarıya ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Bu Bir Yarış Değil, Ortaklık Çağrısı”

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Görgel, “Bu kürsüden bir yarışın değil bir ortaklığın çağrısını yapıyoruz. Kazananın şehirlerin tamamı olmasını istiyoruz. Kendi şehrimizde ortaya koyduğumuz uyum ve dayanışma modelini Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında da daha ileriye taşımak istiyoruz. Birlikte yürürsek güçleniriz, birlikte üretirsek büyürüz, birlikte karar alırsak 86 milyon vatandaşımız için kalıcı işler yaparız” dedi.

