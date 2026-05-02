Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Şubesi ve Memur-Sen öncülüğünde Kahramanmaraş Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu tarafından Anneler Günü dolayısıyla; “Şefkatin, Merhametin ve Fedakarlığın Adı: Ayla Öğretmen” temalı kahvaltı programı gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın’ın katılımıyla düzenlenen programa çok sayıda öğretmen katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ayla Öğretmen’in anısına düzenlenen programda, duygu dolu anlar yaşandı. Programda, Ayla Öğretmen’in yalnızca görevini yapan bir öğretmen değil, aynı zamanda öğrencilerini korumaya çalışan fedakâr bir anne olduğu ifade edildi.

Ayla Öğretmen’in kızının da katıldığı programda, saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler rahmet ve minnetle anılırken, yaralı öğrencilere de acil şifalar dilendi. Katılımcılar, yaşanan acının eğitim camiasında derin bir üzüntüye neden olduğunu belirterek, öğretmenliğin sevgi, fedakârlık ve sorumluluk isteyen kutsal bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın yaşanan menfur saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Aslında Türkiye’de belki ilk defa görülen bir olayı yaşadık biz. Daha önceleri Amerika’da duyduğumuz, gördüğümüz ama şahit olmadığımız bir şeyi yaşadık. Maalesef bu bir sonuç aslında. Geldiğimiz nokta itibarıyla bir sonuç. Büyük bir tehlikenin içindeydik. Ve o tehlikeyi Siverek’te, daha önce Fatma Nur Öğretmen’le birlikte İstanbul’da, 2-3 hafta önce de Ayla Öğretmen’le ve öğrencilerimizle aslında bir sonucu görmüş olduk. Yüreklerimiz yanıyor, üzgünüz. Acının tarifi yok. Ama Kahramanmaraş kadim bir şehir, dirayeti güçlü bir şehir. Nice acılardan umuda doğru yolculuk yapmış bir şehir. Sütçü İmam olayıyla milletin kaderini değiştirdiği bir şehir. Eğer o kıvılcım olmasaydı milletin kaderi değişmeyecekti. İnşallah Ayla Öğretmenimizin ve o kaybettiğimiz öğrencilerimizin, tıpkı depremdeki o acıyla nasıl umuda doğru bir yolculuk yapmışsak, onların da şehadetiyle yeni bir yolculuğa, yeni bir başlangıca vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Ayla Öğretmeni ve hayatını kaybeden öğrencilere anarak konuşmasına başlayan Kahramanmaraş Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Çetin şunları söyledi:

“Kahramanmaraş’ımızda olan okul baskınında Ayla Öğretmenimizi ve öğrencilerimizi kaybettik. Bu olayı basit bir olay gibi algılamamanız lazım. Bunun ardı iyi araştırılmalı. Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın nasıl zombileştirildiğini bir kez daha görmemiz gerekiyor. Ben bu vesileyle, başta Ayla Öğretmenimiz olmak üzere hayatlarını kaybeden çocuklarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da Rabbimden acil şifalar diliyorum.”

Yaşanan acı olayda hayatını kaybeden Ayla öğretmene ve öğrencilere rahmet, yaralı öğrencilere şifalar dileyen Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, bu konuyla ilgili resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Akpınar sözlerinin devamında; “Ayla öğretmenimiz ve birçok öğretmenimiz, aslında hep olduğu gibi o gün de bir fedakarlık gösterdi, çocuklarını korumaya çalıştı. Böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Tuğba Çiçek ise; “Ayla Öğretmen; yüreğiyle dokunan, sevgisiyle büyüten, varlığıyla güven veren bir anneydi. En zor anda en doğru kararı verdi. Öğrencilerine siper olarak öğretmenliğin sadece bir meslek değil; bir vicdan, bir fedakârlık ve gerektiğinde büyük bir adanmışlık olduğunu hepimize gösterdi. Eğer bir topluluk enerjisini yıkımı anlatmaya harcarsa yıkımı besler. Enerjisini toplumu inşa etmeye ve doğru davranışa yöneltirse karakteri sağlam, vizyoner bir nesil yetiştirir. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Eğitim-Bir-Sen olarak biz şuna inanıyoruz: Güçlü toplum, güçlü aileyle; güçlü aile, güçlü annelerle mümkündür. Modern hayatın değersizleştirdiği anneliği yeniden yücelterek övmeliyiz. Sendika olarak bu konuda kararlı bir duruş sergiliyoruz. Çalışma hayatı, annelerin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, esnek bir şekilde düzenlenmelidir. Çalışma hayatı, annelerin çocuklarına yeterli ilgi ve bakım verebileceği şekilde yeniden ayarlanmalıdır” dedi.

Programda yaptığı konuşmayla katılımcılara duygusal anlar yaşatan Ayla Öğretmen’in kızı Dilara Kara annesinin en sevdiği yerin okul olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Annelik sadece doğurduğu çocuklara annelik etmek değilmiş, bunu annem sayesinde öğrendik. Annemin en sevdiği yer okuluydu, en sevdiği yerde veda etti bize. Onun orada çok mutlu olduğunu düşünerek ayakta kalmaya çalışıyoruz. İnşallah bizi görüyordur, zaten biz onun gittiğine bile inanamıyoruz” sözlerini sarf etti.