Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda yaşanan gerginlik ve arbede, siyasi isimlerin de tepkisini çekti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, yaşananlara ilişkin Aksu Habere yaptığı açıklamada, toplantının amacının dışına çıkıldığını belirtti.

Milletvekili Köksal, belediyeler birliğinin siyasi tartışmaların yürütüldüğü bir platform olmaması gerektiğini vurgulayarak, yerel yönetimlerin ortak sorunlarının ve çözüm yollarının konuşulması gereken bir zemin olduğunu ifade etti.

Toplantıda yaşanan tartışma ve arbedenin kabul edilemez olduğunu belirten Milletvekili Köksal, sağduyu çağrısında bulunarak, tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.