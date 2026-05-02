Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda yaşanan gerginliğin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kürsüde söz alarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Toplantı sırasında siyaset yapıldığını belirten Başkan Görgel, yaşananların ardından söz alarak toplantının amacının dışına çıkıldığını vurguladı.

Kürsüde yaptığı konuşmada net ifadeler kullanan Başkan Görgel, Türkiye Belediyeler Birliği’nin siyasi tartışmaların yürütüleceği bir zemin olmadığını belirterek, belediyecilik hizmetlerinin konuşulması gerektiğine dikkat çekti. Yaşanan gerginliğe tepki gösteren Başkan Görgel, toplantı disiplininin korunması gerektiğini ifade etti.