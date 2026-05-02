Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda yaşanan gerginlik ve arbede, siyaset gündeminde yankı uyandırdı. Toplantı sırasında bildirinin okunmak istenmesiyle başlayan tartışmaların büyümesi üzerine salonda kısa süreli arbede yaşanmıştı.

Yaşanan olayların ardından AK Parti kadroları, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunarak sürece tepki gösterdi.

Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye Belediyeler Birliği’nin siyasi tartışmaların yürütüldüğü bir zemin değil, yerel yönetimlerin ortak sorunlarının ele alındığı bir platform olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamalarda, yaşanan gerginliğin kurumsal yapıya zarar verdiği belirtilirken, toplantı disiplininin korunmasının önemine dikkat çekildi.