Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda yaşanan gerginliğin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının amacından uzaklaştığını ifade eden Başkan Görgel, belediyeler birliğinin siyasi tartışmaların yürütüldüğü bir alan olmaması gerektiğini vurguladı. Görgel, yaşanan olayların ardından kürsüde yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirterek, “Bizim önceliğimiz vatandaşımıza hizmettir. Türkiye Belediyeler Birliği de bu hizmetlerin konuşulması gereken bir platformdur” dedi.

Toplantı sırasında yaşanan gerginliğe değinen Görgel, bu tür durumların kurumsal yapıya zarar verdiğini ifade ederek, birlik içerisinde sağduyunun hakim olması gerektiğini dile getirdi. Disiplin ve saygı çerçevesinde hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Görgel, tüm belediye başkanlarının ortak paydasının hizmet olması gerektiğini söyledi.