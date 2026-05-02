Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri koordinesinde, cumhuriyet başsavcılıklarıyla birlikte yürütülen operasyonlarda organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu.

Kahramanmaraş’ın da yer aldığı operasyonlarda, suç şebekelerinin farklı illerde eş zamanlı faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Ağı Tespit Edildi

Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ’da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüğü ortaya çıkarıldı.

Ayrıca diğer illerde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, tefecilik ve silah kaçakçılığı gibi birçok suç faaliyetinin de aynı yapı tarafından yönetildiği tespit edildi.

3,5 Milyar Liralık Para Trafiği

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 3,5 milyar liralık hareketlilik belirlendi.

Operasyonlarda 24 taşınmaz, 16 araç ve 1060 banka hesabına el konulurken, çok sayıda dijital materyal, nakit para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

105 Kişi Tutuklandı

Gözaltına alınan 198 şüpheliden 105’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 75 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.