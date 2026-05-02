Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, gençlere yönelik vizyoner faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. Gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak, teknoloji ve üretim süreçlerini yerinde görmelerine imkân tanımak amacıyla önemli bir teknik gezi programı hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda düzenlenecek programla gençler, Türkoğlu’nda faaliyet gösteren Türk havacılık ve savunma sanayisinin önemli merkezlerinden TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisleri’ni ziyaret edecek. Katılımcılar, üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı bulurken aynı zamanda Türkiye’nin milli savunma sanayisine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi edinecek.

Gençlere Kariyer Perspektifi Sunacak

18 – 35 yaş aralığındaki gençlere açık olan gezi programı, özellikle mühendislik, teknoloji ve savunma sanayisine ilgi duyan katılımcılar için önemli bir deneyim sunacak. Program kapsamında gençler, alanında uzman yetkililerden bilgi alarak sektöre dair merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecek. Böylece katılımcıların hem teknik bilgi düzeylerinin artması hem de kariyer hedeflerine yönelik farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştirilecek geziye başvurular başladı. Programa katılmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/04/30/tusas-kahramanmaras-uretim-tesisi-gezisi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi olarak başvuru yapabiliyor. Başvurular 3 Mayıs Pazar akşamına kadar devam edecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından katılımcılar kura yöntemiyle belirlenecek. “Milli güce teknik gezi” temasıyla düzenlenen program, 6 Mayıs Çarşamba günü 13.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Belirlenen katılımcılar, üretim tesisini gezerek hem teorik hem de pratik anlamda önemli kazanımlar elde edecek.