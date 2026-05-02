Deprem Sonrası Araç Dolandırıcılığı Artışta

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede oluşan hasar, ne yazık ki bazı suç örgütleri için fırsata dönüştü. Özellikle Kahramanmaraş ve çevresinde hasar gören ya da sahipleri hayatını kaybeden araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Kriminal polis ekipleri, “change araç” olarak adlandırılan bu araçları özel inceleme teknikleriyle ortaya çıkarıyor.

Motor ve Şasi Numaraları Değiştiriliyor

Suç örgütlerinin en sık başvurduğu yöntemlerden biri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak başka araçlara aktarmak.

Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen ya da çalıntı araçlar, bu yöntemle “yasal” görünüme kavuşturuluyor. Daha sonra ikinci el piyasasında satışa sunulan bu araçlar, vatandaşları mağdur ediyor.

Kriminal Polis Titizlikle İnceliyor

Uzman ekipler, şüpheli araçları detaylı teknik incelemelerden geçirerek gerçek kimliğini ortaya çıkarıyor.

Kriminal birimlerde görevli uzmanlar, özellikle iz inceleme teknikleriyle araç üzerindeki oynanmaları tespit ederek adli sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı sunuyor.

Deprem Bölgesine Özel Tespitler

Yetkililer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bazı araçların çalındığını ya da kimlik bilgilerinin değiştirildiğini doğruladı.

Bu araçların motor ve şasi numaralarının başka araçlara aktarılmasıyla oluşturulan sahte kimlikli araçların piyasada dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

Vatandaşlara Kritik Uyarı

Uzmanlar, araç alım-satımında dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Vatandaşlara şu uyarılar yapıldı:

Detaylı oto ekspertiz yaptırın

Ruhsat ve araç üzerindeki numaraları karşılaştırın

Piyasa değerinin çok altındaki araçlara temkinli yaklaşın

Şüpheli durumlarda emniyet birimlerine başvurun

Özellikle “çok uygun fiyatlı” araçların risk taşıyabileceği vurgulanıyor.

Adaletin Sağlanmasında Kritik Rol

Kriminal polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde “change araçlar” tek tek ortaya çıkarılırken, suçluların yakalanmasına da önemli katkı sağlanıyor.

Yetkililer, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtiyor.