Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da meydana gelen elim okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler, düzenlenen anlamlı programla anıldı. Necip Fazıl Mahallesi’nde bulunan Arıgüloğlu Camii’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programı, akşam ile yatsı namazı arasında yoğun katılımla yapıldı.

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilavetleri okunurken, mevlitler getirildi, dualar edildi ve hatimler indirildi. Şehitlerin yakınlarının da katıldığı programda, vatandaşlar acıyı paylaşmak ve dualarla destek olmak için bir araya geldi.

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda duygu dolu anlar yaşanırken, zaman zaman gözyaşları sel oldu. Katılımcılar, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için ellerini semaya açarak dua etti.

Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Zülküf Tufan, düzenlenen programın birlik ve dayanışma açısından önemli olduğunu belirterek, elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Vefa Grubu Başkanı Mehmet Tekinşen ise yaptığı açıklamada, yaşanan acının derinliğine dikkat çekerek, hayatını kaybedenlerin unutulmayacağını ve ailelerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Düzenlenen anma programı, edilen duaların ardından sona erdi.