Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Mercimektepe Mahallesi’nde meydana gelen ev yangını, kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer odalara sıçramasını engelledi. Yangının bir odada kontrol altına alınması sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.

Yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı odada maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirirken, vatandaşlara olası yangın risklerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.