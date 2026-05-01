Sağlık Kadrosu Güçleniyor

Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir adım daha atıldı. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında gerçekleştirilen atamalarla şehre toplam 37 yeni hekim kazandırıldı. Haberi Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr.Mehmet Şahin sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu kapsamda:

11 pratisyen tabip

26 uzman tabip

göreve başlayacak.

Vatandaşın Sağlığa Erişimi Kolaylaşacak

Yeni hekim atamalarıyla birlikte özellikle hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişmesi amaçlanıyor.

Atamanın, hem merkezde hem de ilçelerde sağlık hizmet kalitesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.