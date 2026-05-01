Sağlık Kadrosu Güçleniyor
Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir adım daha atıldı. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında gerçekleştirilen atamalarla şehre toplam 37 yeni hekim kazandırıldı. Haberi Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr.Mehmet Şahin sosyal medya hesabından duyurdu.
Bu kapsamda:
- 11 pratisyen tabip
- 26 uzman tabip
göreve başlayacak.
Vatandaşın Sağlığa Erişimi Kolaylaşacak
Yeni hekim atamalarıyla birlikte özellikle hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişmesi amaçlanıyor.
Atamanın, hem merkezde hem de ilçelerde sağlık hizmet kalitesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.
128'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında Kahramanmaraş’ımıza 11 tabip, 26 uzman tabip olmak üzere toplam 37 hekim ataması gerçekleştirilmiştir.— Prof. Dr. Mehmet Şahin (@teopolitik) April 30, 2026
Sağlık altyapımızı güçlendiren, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıran bu önemli… pic.twitter.com/OMaxzZ6YHL