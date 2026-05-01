Gaziantep’te Kritik Galibiyet

Play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Gaziantep Basketbol’a konuk olan Kahramanmaraş temsilcisi, Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan mücadelede etkili bir performans sergiledi.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada özellikle son bölümde daha az hata yapan Kipaş İstiklal Basketbol, parkeden 82-77’lik galibiyetle ayrıldı.

Seride 1-0 Öne Geçti

Bu sonuçla birlikte seride 1-0 öne geçen temsilcimiz, saha avantajını da eline aldı. Kritik deplasman galibiyeti, yarı final yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gözler Kahramanmaraş’taki Maçta

Serinin ikinci karşılaşması:

📅 3 Mayıs 2026 Pazar

🕒 14.00

📍 Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu

Kipaş İstiklal Basketbol, bu mücadeleyi kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak. Temsilcimiz, taraftar desteğiyle seriyi kendi sahasında bitirmeyi hedefliyor.