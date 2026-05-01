200 Bin TL’lik Soruda Kahramanmaraş Detayı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki soru, Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli lezzeti tirşik çorbası oldu.

Soruda, “Hangisi, Kahramanmaraş yöresine özgü, coğrafi işaretli "Tirşik Çorbası"nın halk arasında bilinen diğer adıdır?” ifadesi yer aldı.

Yarışmacı Joker Kullandı

Yarışmacı "Bandırın Aşçıyı" şıkkını işaretledi. Yanlış cevap sönünce yarışmacı bu sefer "Kaldırın Mühendisi" seçeneğini işaretledi.

Doğru Cevap: Andırın Doktoru

İki cevapta da doğru şıkkı işaretleyemeyen yarışmacı, yarışmadan elendi.

Tirşik Çorbası Neden ‘Andırın Doktoru’ Deniyor?

Kahramanmaraş’ın özellikle Andırın ilçesinde yaygın olarak yapılan tirşik çorbası, halk arasında şifa kaynağı olarak biliniyor.

Yöre halkı, bu çorbanın sağlık açısından faydaları nedeniyle ona “Andırın Doktoru” adını veriyor. Coğrafi işaret tesciline sahip olan tirşik, kentin gastronomi mirasının en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yarışmanın yayınlanmasının ardından soru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kahramanmaraşlı izleyiciler doğru cevabın bilinmemesine tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar yarışmacının elenmesine üzüldüğünü dile getirirken tirşik çorbası ve yöresel mutfak yeniden gündeme taşındı.

Kahramanmaraş Mutfağı Bir Kez Daha Sahneye Çıktı

Program sayesinde tirşik çorbası yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürel değer olarak yeniden hatırlandı.

Kahramanmaraş’ın zengin gastronomisi, ulusal ekranlarda yer alarak şehrin tanıtımına katkı sundu.