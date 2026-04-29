KAMEK’te bahar dönemi eğitimleri başladı. Yeni dönemde aşçı yardımcılığından ahşap el oymaya, e-ticaretten fotoğrafçılığa, diksiyondan çini sanatına, halk oyunlarından şan eğitimine kadar 26 farklı branşta 750 kursiyere eğitim veriliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar, katılımcılara hem kişisel gelişim hem de mesleki beceri kazanma imkânı sunuyor.

Kadınlardan Giyim ve Mefruşata Yoğun İlgi

Kurslar arasında en fazla ilgi gören branşların başında giyim ve mefruşat geliyor. Özellikle kadınların yoğun katılım sağladığı bu alanda, usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerle kursiyerlerin el becerileri geliştiriliyor. Temel ve ileri düzey dikiş tekniklerinin öğretildiği atölyelerde katılımcılar, üretim sürecine aktif olarak dahil oluyor.

Kursiyerler, eğitim süresince diktikleri kıyafetleri ve hazırladıkları ürünleri hem kendi ihtiyaçları için kullanıyor hem de satışa sunarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Bu yönüyle KAMEK, sadece bir eğitim merkezi olmanın ötesine geçerek kadınların üretimle buluştuğu, ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılım sağladığı bir platform haline geliyor.

“Kendim Üretiyorum, Kendimi Geliştiriyorum”

Kursiyerlerden Suna Korkut, dikişe olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, “Bez bebekler yaparak başladım. Şimdi KAMEK’te kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Burada öğrendiklerimle kendi kıyafetlerimi dikiyorum. Özellikle etnik kıyafetlere yöneliyorum. Eşime ve arkadaşlarıma da kıyafet dikiyorum. Hem yeni şeyler öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer Fatma Kerkez ise kursların hayatına kattığı değeri, “60 yaşındayım ve ev hanımıyım. Buraya gelerek hem verimli vakit geçiriyorum hem de yeni şeyler öğreniyorum. Evimde kullanacağım ürünleri kendim yapıyorum. Şu anda seccade dikiyorum” sözleriyle açıkladı.