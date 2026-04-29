Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, play-off heyecanı öncesinde AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kahramanmaraş Kipaş İstiklal Basket’e başarı dileklerini iletti.

Kahramanmaraş İstiklalspor’un futbol ve basketbolda kritik mücadelelere çıkacağını belirten Başkan Görgel, takımların sezon boyunca ortaya koyduğu azim ve kararlılığın play-off sürecine de yansıyacağına inandığını vurguladı. Başkan Görgel, İstiklalspor’un sahaya koyacağı mücadele ruhunun yalnızca sportif başarıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda tüm şehir için moral ve motivasyon kaynağı olacağını ifade etti.

Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecinde sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Görgel, play-off karşılaşmalarının şehirde heyecanı artıracağını vurguladı. Başkan Görgel, “İstiklalspor’umuz futbol ve basketbolda azmi, disiplini ve inancıyla hepimize büyük bir gurur yaşattı. Şehrimizi en iyi şekilde temsil eden takımlarımızın play-off sürecinde de aynı kararlılıkla mücadele edeceğine inanıyorum” dedi.

Play-Off’ta İlk Maçlar 30 Nisan Perşembe

Futbol ve basketbol takımları play-off’taki ilk sınavlarına 30 Nisan Perşembe günü çıkacak. Kahramanmaraş İstiklalspor, saat 16.00’da AKDO Park’ta Mardin 1969 Spor’u konuk edecek. İstiklal Basket ise aynı gün saat 20.00’de deplasmanda Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

“Hep Birlikte Takımlarımızın Yanındayız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin gururu olan Kahramanmaraş İstiklalspor futbol ve basketbol takımlarımız sezon boyunca ortaya koydukları mücadele, disiplin ve takım ruhu her türlü takdiri hak ediyor. Sporcularımızın sahaya yansıtacağı azim ve kararlılığın, sadece sportif başarı değil, aynı zamanda şehrimizin birlik ve beraberliğine de katkı sağlayacağına inanıyorum. İnanıyorum ki takımlarımız play-off sürecinde de aynı inançla mücadele ederek bizlere yeni gururlar yaşatacak. Tüm hemşehrilerimizi, takımlarımıza destek olmaya davet ediyorum. Kahramanmaraş olarak tek yürek olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bu vesileyle İstiklalspor’umuza ve İstiklal Basket takımımıza play-off yolculuklarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.