Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen’in yanı sıra iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, şehrin ekonomik gündemi, iş dünyasının mevcut durumu ve beklentileri ele alınırken; üretim ve ihracatın güçlendirilmesine yönelik adımlar istişare edildi.

Toplantı, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’nun Nisan ayı faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirdiği sunumla devam etti. Sunumda, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Program sonrası basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Buluntu, menfur okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anarak başsağlığı dileklerini iletti.

Şehrin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buluntu, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan imalatçı ve ihracatçı firmalara yönelik kurumlar vergisi indiriminin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Deprem sürecinden bu yana KMTSO olarak yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Buluntu, “Yaralarımızı sarmaya devam ederek, şehrimiz açısından önemli hizmetler yapmayı sürdürüyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda ise birlik ve dayanışma vurgusu yapan Buluntu, “Kahramanmaraş, üretim gücüyle yeniden yükselecek” ifadelerini kullandı.

Toplantı, yapılan sunumların ardından sona erdi.