115 KİŞİYE MEZAR OLAN SİTEDE KRİTİK KARAR

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Penta Park Sitesi’nin 1 ve 3. blokları, 6 Şubat depremlerinde yerle bir olmuş, 115 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’yi derinden sarsan facianın ardından başlatılan yargı süreci devam ederken, mahkemeden çıkan son karar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, müteahhitler Özcan Çakmak, Mesut Başkır ve Metin Başkır hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

DAVADA 3 DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yalnızca müteahhitler değil, dönemin belediye görevlileri ve binada tadilat yaptığı belirlenen kişiler de yargılanıyor. İnşa sürecinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 13 belediye personeli ile 7 tadilat sorumlusu hakkında açılan davalar, ana dosyayla birleştirildi.

TAHLİYE KARARI AİLELERİ İSYANA SÜRÜKLEDİ

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, tutuklu sanıklardan Mesut Başkır’ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, Özcan Çakmak’ın tahliyesine hükmedildi.

Mahkemenin bu kararı, enkaz altında yakınlarını kaybeden ailelerin sert tepkisine neden oldu. Depremzedeler, adaletin tam anlamıyla sağlanmadığını belirterek karara itiraz etti.

“ADALET İSTİYORUZ” ÇAĞRISI

Enkazda ailesini kaybeden Sait Bilgin, tahliye kararına tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu. Bilgin, yaşanan acının unutulmadığını vurgulayarak, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar da benzer şekilde, yargı sürecinin titizlikle yürütülmesini ve kararların kamu vicdanını tatmin etmesini talep ediyor.