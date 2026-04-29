Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez, KOSGEB heyetini ağırladı. Ziyarete; KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, KOSGEB Ekosistem Destekleri Dairesi Başkanı Muhammet Mustafa Kurt, KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek ve Teknokent Genel Müdürü Oğuz Ciğerlioğlu katıldı. Heyet, SOGEM bünyesinde yürütülen projeler ve girişimcilik destek mekanizmaları hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Hayata Geçirilecek İş Birlikleri Masaya Yatırıldı

Gerçekleştirilen ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu tarafından SOGEM’in kuruluş amacı, hedefleri ve bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar detaylı şekilde aktarıldı. Hatunoğlu, merkezin özellikle sosyal girişimciliği destekleyen yapısıyla hem yerel kalkınmaya hem de istihdama katkı sağladığını vurguladı. Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin artırılması, girişimcilik ekosisteminin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ile SOGEM’in sunduğu imkanların daha geniş kitlelere ulaştırılması konuları ele alındı.

Taraflar, özellikle genç girişimciler ve sosyal fayda odaklı projeler için ortak destek programlarının geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında ayrıca, önümüzdeki süreçte KOSGEB ile SOGEM arasında hayata geçirilebilecek ortak proje ve eğitim programları da değerlendirildi.