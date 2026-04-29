Memişkahya Konteyner Kent çevresinde kulübeleri bulunan ve çevre sakinleri tarafından zaman zaman beslenen 9 köpekten 4’ünün ölü bulunduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, bölgede yaşayan vatandaşlar ve hayvanseverler tarafından düzenli olarak yemek bırakılan köpeklerin barınmaları için de kulübeler yapılmıştı. Ancak son günlerde köpeklerden bazılarının hareketsiz halde bulunması üzerine durum fark edildi. Yapılan ilk gözlemlerde 4 köpeğin telef olduğu iddia edildi.

Olayın ardından hayvanseverler duruma tepki gösterirken, köpeklerin ölüm nedeninin belirlenmesi için yetkililerin inceleme başlatması talep edildi. Zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, olayın sebebinin yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını isterken, sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını bekliyor.