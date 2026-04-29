Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini güçlendirme ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırma hedefi doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel ve itfaiye erlerine yönelik kapsamlı bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programı düzenlendi.

İki hafta süren eğitim programına toplam 150 personel katıldı. Eğitim programında, itfaiye personelinin sahada karşılaşabileceği risklerin en aza indirilmesi, güvenli çalışma yöntemlerinin benimsenmesi ve yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesine yönelik kritik bilgiler paylaşıldı.

Eğitim süresince teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük içeriklere de geniş yer verildi. Özellikle “ramak kala” olaylar ve geçmişte yaşanan gerçek vakalar üzerinden yapılan analizler sayesinde personelin sahadaki farkındalığı artırılırken, tecrübelerin pekiştirilmesi sağlandı. Bu sayede olası risklerin önceden öngörülmesi ve doğru müdahale tekniklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Teoriden Pratiğe Uzanan Eğitim

Program kapsamında eğitim veren iş güvenliği uzmanı Hayati Osmanoğlu, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının yalnızca teoride kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, bu kuralların sahada etkin bir şekilde uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Osmanoğlu, yangına müdahale tekniklerinin doğru ve zamanında uygulanmasının hem can hem de mal kayıplarının önlenmesinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Hizmet İçi Eğitimler Artarak Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise hizmet içi eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtilerek, farklı birimlerde görev yapan personelin de benzer programlarla destekleneceği ifade edildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve güvenli hizmet sunabilmek adına personelimizin mesleki ve kişisel gelişimini önemsiyoruz. Bu doğrultuda eğitim faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” denildi.