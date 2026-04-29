Dev Maçın Tarihi ve Saati Belli Oldu

TFF 2. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmasında AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında Mardin 1969 Spor ile kozlarını paylaşacak.

Heyecan dolu mücadele:

📅 30 Nisan 2026 Perşembe

⏰ Saat 16.00

📍 Kahramanmaraş Büyükşehir Merkez Spor Kompleksi Stadyumu

adresinde oynanacak.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma Tivispor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kahramanmaraşlı taraftarlar, takımlarını hem tribünden hem de ekran başından destekleyebilecek.

İstatistikler Ne Diyor?

İki ekip son iki sezonda toplam 4 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda:

Kahramanmaraş temsilcisi galibiyet elde edemedi

Mardin 1969 Spor’un üstünlüğü dikkat çekti

Ancak play-off atmosferinde istatistiklerin anlamını yitirdiği ve her şeyin sahada yeniden yazılacağı vurgulanıyor.