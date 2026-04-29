Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlattığı altyapı seferberliğini kesintisiz sürdürüyor. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları modernize edilerek altyapı sistemleri büyük ölçüde yenileniyor. Bu sayede hem mevcut yerleşim alanlarında yaşanan altyapı sorunlarının önüne geçiliyor hem de yeni yerleşim alanları için sürdürülebilir çözümler üretiliyor.

Yeni Köy Evlerinin Yeni Altyapı Hatları Çekiliyor

Deprem sonrası hayata geçirilen kalıcı konut projeleriyle birlikte köy evlerinin altyapı hatları da eş zamanlı olarak planlanıp inşa ediliyor. Afşin’de Arıtaş, Nadır ve Soğucak mahallelerinde kanalizasyon hattı imalatı tamamlanarak hizmete alınırken, Gerger ve Yazıdere mahallelerinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Elbistan’da ise Söğütlü, İğde, Izgın, Akbayır ve Karahasanuşağı mahallelerinde kanalizasyon hatları tamamlanmış durumda. Büyükyapalak Mahallesi’nde köy evlerinin kanalizasyon altyapısında ise çalışmaların yarısı geride bırakıldı. Yaklaşık 170 Milyon TL’lik yatırım bedeline sahip proje kapsamında, Afşin ve Elbistan’daki yeni köy yerleşim alanlarına modern kanalizasyon altyapısı kazandırılıyor. Şu ana kadar iki ilçede 11 mahallede toplam 28 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamlandı.