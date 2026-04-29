Kahramanmaraş Gündemi TBMM’yi Gerdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Kahramanmaraş’ta yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısı gündeme damga vurdu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’nun olayla ilgili yaptığı konuşma sonrası muhalefet sıralarından sert tepkiler yükseldi. Genel Kurul’da karşılıklı suçlamalar kısa sürede gerilimi artırdı.

“Maraş Katliamı” Tartışması Alevlendirdi

Karatutlu, bazı çevrelerin kullandığı “Maraş katliamı” ifadesine sert tepki göstererek, bu söylemin doğru olmadığını savundu. Devletin olay sonrası hızlı şekilde müdahale ettiğini belirten Karatutlu, kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkan, genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili ve milletvekili düzeyinde, basın mensubu düzeyinde başlayan kamuoyuna yanlış bilgiler devam etti. İddia 1; 5 öğretmen daha önceden okuldan görevden alındı. Niye alındı? Kendi çocuklarının notlarını bilgisayar üzerinde yükselttikleri için, olay için değil. İddia 2; Yusuf kardeşimizin ismi yazılmadı çünkü saat 08.20'de Sağlık Müdürlüğü'nden aldığım bilgide Yusuf yaralı gözüküyor, tabii ki listeye yazılmayacak. Saat 10.30 Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ikinci haber Yusuf'un tespitinin yanlış yapıldığı ve vefat ettiği, listede var mı? Var tabii ki ve büyük harfle yazılmış.

Akabinde, ailelerle görüşülüyor. Ne görüşülüyor? 'Cenaze için hassasiyetleriniz var mı?' Yusuf'un babasıyla ben önceden de görüşen biriyim. 'KHK'lı olduğu için bunu yaptı, şunu yaptı' diye iddia ediyorsunuz. Söylenen nedir? 'Karmaşa olmasın, polisler, basın mensupları olmasın' dendi. Biz de bunu ne anladık? Kalabalık bir ortam olmasın diye düşündük. Ne yaptık? 2 milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımızla birlikte cenazedeydik. Peki, ne oldu? Bakan gelmedi. Biz her zaman oradaydık. 'Maraş katliamı' diye açıklama yaptınız. Yazıklar olsun size. Hala 40-50 yıl önceki acıları tazelemeye çalışıyorsunuz. Yazıklar olsun. Maraş okul saldırısıdır bunun adı, hala istismar peşindesiniz."

Bu açıklamalar muhalefet kanadında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Meclis’te Sert Sözler: “Adam Değilsin” Polemiği

Ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım arasında yaşanan sözlü atışma, tansiyonu yükseltti.

Başarır, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu acı olayla ilgili gündem dışı konuştuğu zaman farklı şeyleri konuşacağını düşündüm. Bakın, biz muhalefet partisi milletvekilleri olarak bu olay üzerine çok konuştuk" derken, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım araya girerek, 'Boş konuşuyorsun' dedi.

Bunun üzerine Başarır, "Boş konuşan sensin, terbiyesiz. Kime, 'Boş konuşuyorsun' diyorsun sen. Yeter be, ne oluyor. Oturmuşsun, orada sürekli laf atıyorsun. Ne terbiyesiz insansın sen ya. Böyle bir şey olur mu ya? Yeter, senin görevin orada provokasyon değil. Edepsizsin, saygısızsın." diye konuştu.

Bozdağ Müdahale Etti

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, artan gerginlik üzerine devreye girerek tarafları sükunete davet etti. Meclis Başkanvekili Bozdağ, milletvekillerini karşılıklı olarak saygılı olmaya davet etti ve Yıldırım'a dönerek, "Sizin konuşmacınız konuştu, şimdi o konuşacak; siz de sabırla dinleyeceksiniz, saygılı bir dil kullanacaksınız. Sayın Yıldırım, lütfen, istirham ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık kürsüsünden yapılan uyarılara rağmen tartışma bir süre daha sürdü. Bozdağ, karşılıklı sataşmaların Meclis çalışmalarını aksattığını vurgulayarak, tartışmanın daha fazla büyümesine izin vermedi.

Ardından CHP'li Başarır sözlerine şöyle devam etti;

"Tutanaklar orada; muhalefet ölen çocuklarımız için, öldürülen çocuklarımız için konuştuk diyorum, 'Boş konuştu' diyor; bu olacak şey mi ya? Bu durum Meclis'e yakışmıyor. Ciddiyet, biz muhalefet olarak bu konuda çok yorum yaptık, çok açıklama yaptık. Okul güvenliği, okulların güvenlik sorunu, okul önleriyle ilgili defalarca araştırma önergesi verdik; niye reddettiniz? Kanun teklifi verdik 65 bin uzman çavuşun okullarda görevlendirilmesi için İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre, neden reddettiniz? Yahu, ciddiyet. Biz bunları söyledik, bunları; bu bir algı değil."

Muhalefetten Farklı Görüşler Yükseldi

Oturumda söz alan farklı parti temsilcileri, Kahramanmaraş’taki acının siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrencinin cenaze töreninde bakanların olduğunu ancak 9'uncu öğrencinin cenazesine bakanlık düzeyinde katılımın olmadığını belirtti.

Kaya, "Bir AK Parti'li yetkili bizzat bana, 'Ya cenazelerde bir çakışma oldu yoksa bilerek gitmeme olayı, ailenin de 'Gelmesin' diye bir talebi olmadı' diye bir beyanatta bulundu. Şunu ifade etmeye çalışıyorum: Acılı bir baba, evladını kaybetmiş bir baba, o acılı gününde iktidar partisine dönüp, 'Benim cenazeme bürokratlar veya Ankara'dan gelenler gelmesin' diyorsa bu, çok ciddi bir duygusal kopuştur. Hani Anadolu'da bir söz vardır; 'Ne ölüme ne dirime' diye yani insan bunun karşısında titrer" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Kahramanmaraş'ın acı içinde olduğunu vurgulayarak, "Maraş hala yas tutuyor; siz Maraş vekilisiniz. Gelmişsiniz, bu acı üzerinden burada siyaset yapıyorsunuz. Sizin burada ne işiniz var? Maraş'ın yasını, acısını duyumsamamışsınız bile. 9 çocuk 1 öğretmen öldü. Bu münferit bir olay değil; burada cenazeye o katıldı, bu katıldı hesabı değil; Maraş'a ölüm çöktü, bir okula ölüm çöktü, mahallelere ölüm çöktü. Siz bunu duyumsayacağınıza kalkmışsınız, bunun mücadelesini veren, şiddetsiz toplum, güvenli okul mücadelesi veren arkadaşlarımıza bir de 'Yazıklar olsun' diye bağırıyorsunuz. Bence bu zihniyete yazıklar olsun, size yazıklar olsun" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Türkiye'nin Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırı nedeniyle büyük bir acı yaşadığını kaydederek, "Böyle bir olayda, herkesin başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gereken bir atmosferde, TBMM çatısı altında provokatif konuşmalar yapmak, birilerini suçlamak son derece yanlış. Biz muhalefet olarak hesap soracağız. Niye hesap soracağız? Ben o gün oradaydım, bütün ailelerle görüştüm, okulla görüştüm, hastaneye gittim, yaralı çocuklarımızı gördüm; burada konuşmaya uygun görmediğim birçok şeye de tanık oldum ama bizim muhalefet olarak size hesap sorma sorumluluğumuz var. Burada sizin bunlara cevap vermeniz gerekirken millete parmak sallamaya, muhalefete parmak sallamaya hakkınız yok" dedi.

Ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katliamı gerçekleştiren çocuğun içinde bulunduğu psikolojik durum, o görevden alındığı söylenen 5 öğretmen tarafından tespit edildi aileye söylendi. Onlardan bir tanesi çocuğu içeriye alırken her sabah kontrol ediyordu. O çocuk sabahleyin geldi orada bir keşif yaptı. Kızlar tuvaletine gitti. Silahlarını orada koordine etti. Neredeydi bu okulun güvenlik kameraları..?"

"Ben acılı babayla konuştum o yavrumuzun cenazesi 1,5 saat önce gerçekleşti." diyen Çömez "Neden orada bulunan 6 tane bakan o çocuğumuzun cenazesine gitmedi? Neden ayırdınız bu yavruyu? Babası KHK'lı olduğu için mi?" diyerek babasının gönderdiği fotoğrafı Meclis Genel Kuruluna gösterdi.

'Adam Değilsin' Tartışması

Ardından Meclis Başkanvekili Bozdağ, AK Parti'li Yıldırım'a, CHP'li Başarır ile karşılıklı diyalog yaşadıklarını ve her laf atmaya söz hakkının tanınması halinde Genel Kurul'un çalışamayacağını ifade etti. Başarır ise "O terbiyesiz adama haddini bildirmediniz. Adamlık nedir, onu anlatırım. O sürekli burada ahlaksızlık yapan, beş para etmeyen bir insan. Terbiyesiz seni. Hadi oradan" derken, Yıldırım, 'Sen adam değilsin zaten' dedi. Başarır, "Utanmaz adam. Yüzün keçe gibi olmuş senin, laf yemeden duramıyorsun. Tımarın geldi. Utanmaz. Kaç yaşında adamsın, laf yiyorsun. Sen kimsin" dedi.

Genel Kurul Çalışmaları Devam Etti

Yaşanan sert tartışmaların ardından TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam etti.

Gündemde yer alan kanun teklifleri görüşülürken, Kahramanmaraş’taki saldırının siyasi gündemdeki etkisinin süreceği değerlendiriliyor.