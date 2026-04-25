Güvenlikte Yeni Model: Sadece Kapı Değil, Dijital Dünya da Takipte

İçişleri Bakanlığı, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla hazırladığı “Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri” genelgesini tüm valiliklere gönderdi. Yeni sistemle birlikte okul güvenliği yalnızca fiziki önlemlerle sınırlı kalmayacak; dijital riskler, sosyal uyum sorunları ve davranışsal değişimler de yakından izlenecek.

Her Okul İçin Özel Risk Analizi Yapılacak

Yeni modelin merkezinde “risk analizi” yer alıyor. Okulların bulunduğu bölgelerdeki sosyal ve ekonomik veriler dikkate alınarak özel risk ölçekleri oluşturulacak. Emniyet ve jandarma koordinasyonunda kurulan komisyonlar, okulları risk gruplarına ayırarak gerekli önlemleri belirleyecek.

Okul Çevresine Sıkı Denetim: 100 Metre Kuralı

Genelge kapsamında okul çevresindeki güvenlik önlemleri de artırılıyor.

Kahvehane, bar ve oyun salonları gibi işletmelerin okullara en az 100 metre uzaklıkta olması denetlenecek.

Metruk yapılar hızla yıkılacak.

Seyyar satıcılara izin verilmeyecek.

Çocuklara zararlı ürün satışı sıkı takibe alınacak.

Siber Devriye Dönemi Başlıyor

Yeni sistemde dijital güvenlik kritik başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinden öğrencileri hedef alan tehditler, siber zorbalık ve radikalleşme içerikleri “siber devriye” ekipleri tarafından izlenecek. Öğrencilerdeki davranış değişimleri ise erken uyarı sinyali olarak değerlendirilerek psikososyal destek mekanizmaları devreye alınacak.

Okullara Güvenlik Karnesi: Renkli Sistem Geliyor

Okullar artık 12 kriter üzerinden 120 puanla değerlendirilecek. Bu puanlamaya göre okulların "Güvenlik Seviye Tablosu" ndaki yeri belirlenecek. Belirlenen fiziksel standartlar ve kriterler şöyle:

Duvar Yüksekliğinde Standart: İlkokullarda çevre duvarı 1 metre beton üzerine 1,5 metre demir parmaklık (toplam 2,5 metre), ortaokul ve liselerde ise 1,5 metre beton üzerine 1,5 metre demir parmaklık (toplam 3 metre) olacak.

Kamera ve Aydınlatma: Okul çevresinde kör nokta kalmayacak şekilde kamera sistemleri kurulacak, görüntüler en az 30 gün saklanacak. Sağlıklı görüntü için yeterli aydınlatma düzeneği şart koşulacak.

Giriş-Çıkış Kontrolü: Okullarda en fazla 2 giriş/çıkış noktası bulunacak. Buralarda özel güvenlik personeli, metal dedektörler ve turnike sistemleri ile sıkı kontrol yapılacak.

Acil Durum Butonu: KADES benzeri bir sistemle okul ile en yakın genel kolluk ve 112 arasında doğrudan iletişim sağlayan acil durum butonları oluşturulacak.

Ziyaretçi Yönetimi: Okula gelen ziyaretçiler randevu sistemiyle kabul edilecek ve tüm girişler kayıt altına alınacak. Okul bahçesine araç girişleri sadece idari kadro ile sınırlandırılacak.

Elektronik Alarm: Okul saatleri dışında yetkisiz girişlere karşı elektronik alarm sistemleri ivedilikle kurulacak.

Alınan puana göre okullar şöyle sınıflandırılacak:

Yeşil: Güvenli

Sarı: Takip edilmeli

Mavi: Müdahale gerekli

Kırmızı: Acil önlem şart

Bu sistemle eksikler hızlıca tespit edilip müdahale edilecek.

Kolluk ve Okul Yönetimi Sürekli Temasta Olacak

Riskli okullarda "Okul Kolluk Görevlisi" sabit bulunacak, diğer okullarda ise "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri" aktif rol üstlenecek. Giriş-çıkış saatlerinde devriyeler artırılacak, okul çevresi sürekli kontrol altında tutulacak.

Aylık Raporlama ile Süreç Takip Edilecek

Valilikler koordinasyonunda yürütülecek sistemde, okul yönetimleri ve güvenlik birimleri arasında hızlı bilgi akışı sağlanacak. Valilikler verileri aylık raporlar halinde İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına gönderecek.

Amaç: Riskleri Ortaya Çıkmadan Önlemek

Yeni güvenlik modeliyle birlikte hedef, olaylar yaşandıktan sonra değil, daha oluşmadan riskleri tespit etmek. Çok katmanlı yapı sayesinde okulların hem fiziki hem dijital hem de sosyal açıdan daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.