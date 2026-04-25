Kahramanmaraş, tarihin en büyük destanlarından birine ev sahipliği yapan anlamlı bir organizasyona kapılarını açtı. Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde ziyaretçileriyle buluşarak yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlara adeta 1915 yılının atmosferini yaşatan mobil müze, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan ziyaretçiye Çanakkale destanını hissettirmeyi amaçlıyor. İçerisinde; savaş dönemine ait fotoğraflar, resimler, tarihi belgeler, çeşitli görsel materyaller ve video gösterimlerinin yer aldığı ekranlar bulunuyor. Bunun yanı sıra, Çanakkale Cephesi’nden günümüze ulaşan savaş objeleri de sergilenerek ziyaretçilere tarihi yakından deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Yüzlerce Ziyaretçi Akın Etti

Kahramanmaraşlıların yoğun ilgi gösterdiği mobil müze, kısa sürede yüzlerce kişiyi ağırladı. 7’den 70’e her yaştan vatandaş, müzeyi ziyaret ederek ecdadın verdiği büyük mücadelenin izlerini yakından görme imkânı buldu. Ziyaretçiler, sergilenen materyaller karşısında duygu dolu anlar yaşarken, Çanakkale ruhunun ne denli güçlü bir miras olduğunu bir kez daha idrak etti.

26 Nisan Akşamına Kadar Ziyarete Açık

Büyük ilgi gören Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 26 Nisan Pazar günü saat 17.00’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Tarihe tanıklık etmek ve Çanakkale ruhunu yerinde hissetmek isteyen vatandaşlar, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’ndeki mobil müzeyi ziyaret edebilecek.