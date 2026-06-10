Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir hedefi doğrultusunda çevre odaklı yatırımlarını ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNDP Türkiye tarafından yürütülen “Türkiye’de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi” kapsamında düzenlenen “YİDEP Teknik Çerçevesi ve Uygulamalı Eğitim Programı”na ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum süreçlerinde ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve uygulama yöntemleri kapsamlı şekilde ele alındı. Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen eğitim programında, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı’nın hazırlanmasına yönelik teknik çerçeve, iklim değişikliği projeksiyonları, iklim risk değerlendirmesi metodolojisi, sera gazı envanteri hesaplama süreçleri ve kentsel iklim finansmanına ilişkin araçların kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Kahramanmaraş’a Özel Çalışmalar Masaya Yatırıldı

Program kapsamında teorik bilgilerin yanı sıra Kahramanmaraş’a özgü iklim verileri ve risk analizleri de değerlendirildi. Katılımcılarla birlikte şehrin iklim değişikliği karşısındaki mevcut durumu ele alınırken, Kahramanmaraş özelinde hazırlanan iklim projeksiyonları incelendi. Ayrıca örnek iklim risk değerlendirmesi uygulamaları gerçekleştirilerek olası çevresel tehditler ve uyum stratejileri üzerine çalışmalar yapıldı. Eğitimin önemli başlıklarından biri olan sera gazı emisyon envanteri çalışmaları kapsamında ise taslak sera gazı salımları üzerine grup çalışmaları yürütüldü. Böylece yerel yönetimlerin iklim politikalarını bilimsel veriler ışığında oluşturmasına katkı sağlayacak önemli bilgiler paylaşılmış oldu.

Kurumlar Arası İş Birliği Güçleniyor

Programa, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelinin yanı sıra Onikişubat ve Dulkadiroğlu belediyelerinden temsilciler de katıldı. Eğitimler sayesinde yerel yönetimler arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun artırılması hedeflenirken, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket etmenin önemi vurgulandı. Seminerde; İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanı Ömer Öztürk, UNDP Türkiye Ofisi Yerel İklim Eylemi İçin AB Ortaklığı Projesi teknik ve uzman ekibinden Proje Yöneticisi Ali Cem Deniz, Proje Asistanı Cem Uluyüce, Kentsel İklim Finansmanı Uzmanı Asuman Sönmez, Kentsel İklim Değişikliği Kilit Uzmanı Prof. Dr. Osman Balaban, İklim Projeksiyonları Kilit Uzmanı Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, Etkilenebilirlik ve Risk Analizi Kilit Uzmanı Ceren Ballı Gözen ile Sera Gazı Emisyon Envanteri Uzmanı Rıfat Ünal Sayman bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

“Hedefimiz Daha Çevre Dostu Bir Kahramanmaraş”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından programa ilişkin yapılan değerlendirmede, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNDP Türkiye tarafından yürütülen bu önemli program, yerel yönetimlerin teknik kapasitesinin artırılması ve bilimsel temelli karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi açısından son derece kıymetli. Program kapsamında elde edilen bilgi ve kazanımlar, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planımızın hazırlanması sürecine önemli katkılar sağlayacaktır. Şehrimizin iklim risklerini doğru analiz ederek sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik etkili politikalar geliştirmeyi, aynı zamanda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar arası iş birliği, veri temelli planlama ve toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesi büyük önem taşımakta. Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir, dirençli ve çevre dostu bir Kahramanmaraş hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.