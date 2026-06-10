Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına Andırın’da bir yenisini daha ekliyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Akçakoyunlu ve Yeşilova mahalleleri arasındaki grup yolu üzerinde bulunan eski köprüyü yenileyerek bölgeye modern bir ulaşım yapısı kazandırıyor.

Yarım Asırlık Köprü Yerini Modern Yapıya Bırakıyor

Akçakoyunlu ve Yeşilova mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu üzerindeki mevcut köprü, yıllardır bölge sakinlerinin ulaşımında önemli bir görev üstlenmesine rağmen dar yapısı nedeniyle zaman zaman trafik kazalarına ve ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından eski köprünün yıkımının tamamlanmasının ardından yeni köprünün inşasına başlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, yeni yapının temel hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 3 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bölgeye 16 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğinde yeni bir köprü menfez kazandırılacak. Genişliği ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken yeni köprü hem araç geçişlerinde güvenliği artıracak hem de mahalleler arasındaki ulaşımı daha konforlu hale getirecek. Tamamlandığında bölgenin ulaşım standardını önemli ölçüde yükseltecek proje sayesinde sürücüler daha güvenli bir güzergâha kavuşurken, özellikle tarımsal faaliyetler ve günlük ulaşım açısından da önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.