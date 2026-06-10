Karşılama sırasında yöresel kıyafetler giyen çocuklarla da yakından ilgilenen Bakan Güler, daha sonra kentteki programı kapsamında Kahramanmaraş Valiliği’ni ziyaret etti.

Valilikte Vali Mükerrem Ünlüer’den şehirde yürütülen çalışmalar ve genel durum hakkında bilgi alan Bakan Güler, ardından askerî temaslarına geçti.



2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında Denetleme

Valilik ziyaretinin ardından Kahramanmaraş’ta konuşlu 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler, burada inceleme ve denetlemelerde bulundu. Birlik faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Güler, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.



Kahramanmaraş programı kapsamında askerî birliklerdeki faaliyetleri inceleyen Bakan Güler’in ziyaretinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel hazırlık seviyesinin ve birliklerin mevcut durumunun değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.