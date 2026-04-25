Dosyada Yeni Dönem: Düğümler Tek Tek Çözülüyor

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, yıllardır kamuoyunun gündeminde olan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Dosyanın 14 klasöre ulaştığını belirten Cansu, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ve yeni bulgulara ulaşıldığını ifade etti.

Sim Kart Detayı Soruşturmanın Yönünü Değiştirdi

Başsavcı Cansu’nun dikkat çektiği en kritik gelişme, Gülistan Doku’ya ait sim kartın Ankara’da sinyal vermesi oldu. Bu detay üzerine yapılan kapsamlı incelemelerde yeni isimlere ulaşıldığı öğrenildi.

Cansu, yapılan araştırmalar sonucunda sim kartın geçmiş kullanımına yönelik zincirleme analizlerle “Gökhan” ismine ulaşıldığını belirtti.

30 Kişilik Uzman Ekip Sahada

Soruşturma kapsamında sahadaki çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ve özel ekiplerin katılımıyla yürütülen arama faaliyetlerinde dağlık alanlar, mağaralar ve kritik bölgeler detaylı şekilde taranıyor.

Başsavcı Cansu, Ankara’dan gelen JASAT ekiplerinin de dahil olduğu yaklaşık 30 kişilik uzman grubun bölgede aktif olarak görev yaptığını açıkladı.

Dijital Deliller Yeniden İnceleniyor

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise dijital incelemeler oluşturuyor. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar detaylı analizden geçiriliyor.

HTS ve PTS kayıtlarının yeniden değerlendirildiği süreçte, şüpheli görülen bölgelerde tekrar baz çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Hastane Kayıtlarında Şüpheli Çelişki

Dosyada dikkat çeken bir başka başlık ise hastane kayıtlarındaki uyumsuzluk oldu. Polnet kayıtlarında yer alan bazı hastane girişlerinin resmi tedavi belgelerinde bulunmaması, soruşturmayı farklı bir noktaya taşıdı.

Bu çelişki üzerine Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hastanede inceleme başlattığı öğrenildi.

Bakanlık Desteğiyle Soruşturma Derinleşiyor

Başsavcı Ebru Cansu, sürecin etkin yürütülmesi adına Adalet Bakanlığı’nın desteğini hissettiklerini belirtti. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü ve hiçbir detayın göz ardı edilmediği vurgulandı.