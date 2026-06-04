Hobi bahçeleri için yeni model hazırlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerine yönelik yeni düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıkladı. Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, vatandaşların taleplerini dikkate alan yeni bir model üzerinde çalışıldığını ifade etti.

“Tarım alanları korunacak”

Tarım arazilerinin korunmasının öncelikli konu olduğunu belirten Bakan Kurum, kontrolsüz kullanımın önüne geçileceğini söyledi. Kurum, “Gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında herkes istediği şekilde kullanım yapamamalı” ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrası talep arttı

Pandemi sonrası vatandaşların doğayla daha fazla iç içe olma isteğinin arttığını belirten Kurum, özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği alanlara yöneldiğini söyledi.

Yeni düzenlemenin bu ihtiyacı yasal çerçevede karşılamayı hedeflediğini ifade eden Kurum, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Ortak çalışma yürütülüyor

Düzenleme çalışmasının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıklarla birlikte yürütüldüğünü açıklayan Kurum, hem tarım alanlarını koruyan hem de vatandaş taleplerini gözeten dengeli bir model üzerinde çalışıldığını belirtti.

“Yakın zamanda hayata geçecek”

Bakan Kurum, yeni sistemin kısa süre içerisinde uygulamaya alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hem tarım alanları korunacak hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun ve yönetmelik çerçevesinde çözüm üretilecek. Bu çalışma inşallah yakın zamanda hayata geçecek.”

COP31 mesajı: “Artık icraat zamanı”

Bakan Kurum, açıklamalarında Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’ne de değindi.

COP31’de 100’den fazla liderin yer alacağını belirten Kurum, temiz enerji, yeşil sanayi, sıfır atık ve iklim finansmanı gibi başlıklarda dünyaya güçlü mesajlar verileceğini söyledi.

Kurum, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Yeni vaatlerden çok mevcut taahhütlerin uygulanmasına ihtiyaç var” dedi.