Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarını ilçelerde de kararlılıkla sürdürüyor. Vatandaşların daha güvenli, rahat ve kesintisiz ulaşım hizmetine erişebilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit’te de yol iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Çağlayancerit’in kırsal Akdere Mahallesi’nde başlatılan çalışmalarla uzun yıllardır kullanılan stabilize yollar kilit parke çalışmaları ile modernize ediliyor. Toplam 3 bin metrekarelik kilit parke ile kaplanan yol, kalıcı şekilde iyileştiriliyor. Yapılan bu dokunuşlarla bölge sakinlerinin günlük yaşamı kolaylaştırıldı, ulaşımda kalite ve güvenlik artırılıyor.