İzinsiz Eğitim Faaliyetlerine Sıkı Denetim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarının mevzuata uygun faaliyet göstermesi için valiliklere kapsamlı bir yazı gönderdi. Yazıda, eğitim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Bakanlık, amacı dışında faaliyet gösteren veya izinsiz eğitim veren kurumlara karşı denetimlerin artırılacağını vurguladı.

Karekod Uygulaması Zorunlu Hale Getirildi

Yeni düzenlemeye göre özel öğretim kurumlarının bina girişlerinde, MEBBİS sistemi üzerinden oluşturulan karekodun bulunması gerekiyor. Bu karekod sayesinde veliler, kurumun:

Bakanlığa bağlı olup olmadığını

Faaliyet alanını

Yetki kapsamını

anında sorgulayabiliyor.

Karekod bulunmayan ya da yanlış yönlendirme yapan kurumlar hakkında işlem yapılacağı bildirildi.

Velilere “Kayıt Öncesi Kontrol” Çağrısı

MEB, veli ve öğrencilerin kayıt öncesinde mutlaka karekod okutmasını ya da resmi internet sitesi üzerinden kurum bilgilerini kontrol etmesini istedi.

Bakanlık, bu adımın hem eğitim kalitesini korumak hem de öğrencilerin güvenliğini sağlamak açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

İzinsiz Kurumlar İçin İhbar Hattı

İzinsiz eğitim faaliyetinde bulunduğu tespit edilen yerler için vatandaşların da sürece dahil olması isteniyor. Bu kapsamda, şüpheli durumlar MEB’in resmi internet sitesinde yer alan “İzinsiz Eğitim Faaliyeti Bildirim Formu” üzerinden bildirilebilecek.

Amaç: Kayıt Dışı Eğitim ve Güvenlik Risklerini Önlemek

Bakanlık, denetim dışı faaliyet gösteren kurumların hem ekonomik kayıplara hem de güvenlik risklerine yol açabileceğine dikkat çekti. Yeni uygulamayla birlikte izinsiz eğitim veren yapıların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Karekod Uygulaması Nasıl Çalışıyor?

2023 yılında hayata geçirilen sistemle birlikte veliler, kurum girişindeki karekodu telefonlarıyla okutarak detaylı bilgilere ulaşabiliyor. Bu sayede sahte ya da yetkisiz kurumlara kayıt yaptırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.