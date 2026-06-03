Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 sınav takviminde önemli bir değişikliğe gitti. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri nedeniyle bazı sınavların tarihleri yeniden düzenlendi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, değişikliğin Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

AGS ve ÖABT 26 Temmuz'a Ertelendi

Daha önce 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), yeni düzenlemeyle 26 Temmuz 2026 tarihine alındı.

Aynı tarihte gerçekleştirilecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları da AGS ile birlikte uygulanacak.

ALES/2'nin Yeni Tarihi Belli Oldu

ÖSYM takviminde yapılan güncellemeye göre, 26 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) ise 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılacağı sınavın tarihi bir hafta ertelenmiş oldu.

YÖKDİL/2 de Ertelendi

Takvim değişikliği kapsamında 2 Ağustos'ta yapılması planlanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) da yeni tarihe alındı.

ÖSYM'nin açıkladığı yeni takvime göre YÖKDİL/2, 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

Adaylara Tercih Güncelleme Hakkı

ÖSYM, sınav tarihlerindeki değişiklik nedeniyle AGS ve ÖABT adayları için ek bir düzenleme de yaptı.

8-20 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek geç başvuru günlerinde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Güncellenen Sınav Tarihleri

Yeni takvime göre;

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS): 26 Temmuz 2026 2026 LGS Sınav Giriş Bilgileri Yayımlandı: İşte Sorgulama Ekranı! İçeriği Görüntüle

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 26 Temmuz 2026

ALES/2: 2 Ağustos 2026

YÖKDİL/2: 9 Ağustos 2026

olarak uygulanacak.

Güncel Takvim ÖSYM'de Yayımlandı

ÖSYM, adayların sınav süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için güncellenen sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı.

Yetkililer, adayların yeni tarihleri dikkate alarak hazırlık programlarını güncellemeleri gerektiğini belirtti.