Süresiz Nafaka Düzenlemesinde Kritik Gün: AYM Karar Verecek

Boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri olan süresiz nafaka uygulaması, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesinin iptaline ilişkin başvuruyu yarın esastan görüşecek.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kararın, nafaka hukukunda önemli değişikliklere yol açabileceği belirtiliyor.

Başvuru Antalya'dan Geldi

Süreç, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin 2025 yılında baktığı bir dava sırasında başladı.

Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının "süresiz" olarak bağlanabilmesine ilişkin hükmün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulundu.

AYM Hangi Kararları Verebilir?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmenin ardından Yüksek Mahkeme;

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İptal talebinin reddine,

İncelemenin ertelenmesine

karar verebilecek.

Kararın ardından nafaka uygulamalarının geleceğine ilişkin önemli bir hukuki çerçeve oluşması bekleniyor.

Mevcut Düzenleme Ne Diyor?

Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde yer alan düzenleme şu hükmü içeriyor:

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."

Bu düzenleme kapsamında mahkemeler, gerekli şartların oluşması halinde nafakanın süre sınırı olmaksızın devamına karar verebiliyor.

Yıllardır Tartışma Konusu

Süresiz nafaka uygulaması uzun yıllardır hukukçular, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu tarafından tartışılıyor.

Bir kesim, ekonomik olarak mağdur olan tarafın korunması gerektiğini savunurken, diğer kesim ise nafakanın ömür boyu devam etmesinin hakkaniyet ilkesine aykırı olduğunu öne sürüyor.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın yalnızca mevcut davaları değil, gelecekteki boşanma süreçlerini de doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Gözler Yüksek Mahkeme'de

Hukuk çevreleri ve nafaka davalarının tarafları, Anayasa Mahkemesi'nin yarın vereceği kararı yakından takip ediyor.

Mahkemenin iptal kararı vermesi halinde nafaka sisteminde yeni bir yasal düzenleme sürecinin başlayabileceği, mevcut uygulamanın devam etmesi yönünde karar verilmesi halinde ise süresiz nafaka sisteminin yürürlükte kalacağı değerlendiriliyor.