Türkiye'de uzun yıllardır zaman zaman gündeme gelen yeni il düzenlemesi tartışmaları yeniden hareketlendi. Nüfus, ekonomik gelişmişlik, ulaşım ağı ve şehirleşme düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde, il olma potansiyeli en yüksek 24 ilçe öne çıktı.

Listede Kahramanmaraş'ın en büyük ilçelerinden biri olan Elbistan'ın da yer alması dikkat çekti.

Elbistan İl Olma Adayları Arasında

Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve çeşitli idari kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde Elbistan, 132 bin 36 kişilik nüfusuyla il olmaya aday ilçeler arasında gösterildi.

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer alan Elbistan, sahip olduğu nüfus, ekonomik potansiyel, sanayi ve tarımsal üretim kapasitesiyle bölgenin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Uzun yıllardır il olma beklentisinin dile getirildiği Elbistan'ın, birçok mevcut ilden daha yüksek nüfusa sahip olması da dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

İl Olmak İçin Hangi Kriterler Aranıyor?

İl statüsüne geçiş tartışmalarında dikkate alınan başlıca kriterler şunlar:

Nüfusun 100 binin üzerinde olması,

İl merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması,

Gelişmiş şehirleşme yapısı,

Güçlü ulaşım ağı,

Ekonomik çeşitlilik ve ticari hareketlilik,

Eğitim altyapısı, Ceyhan Nehri'nde Kayıp Vatandaş İçin Aramalar 6'ncı Gününde İçeriği Görüntüle

Sosyal ve kültürel gelişmişlik,

Bölgesel etki alanı (hinterlant).

Bu kriterleri karşılayan ilçeler, olası bir idari düzenlemede öncelikli adaylar arasında değerlendiriliyor.

İl Olması Beklenen 24 İlçe

Yapılan değerlendirmelerde öne çıkan ilçeler şöyle sıralandı:

Akdeniz Bölgesi

Elbistan (Kahramanmaraş) – 132.036

Kozan (Adana) – 132.572

Tarsus (Mersin) – 358.510

Alanya (Antalya) – 371.547

Manavgat (Antalya) – 266.480

İskenderun (Hatay) – 228.149

İç Anadolu Bölgesi

Polatlı (Ankara) – 131.894

Ereğli (Konya) – 158.010

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Cizre (Şırnak) – 166.290

Siverek (Şanlıurfa) – 277.399

Kahta (Adıyaman) – 136.769

Midyat (Mardin) – 125.791

Ergani (Diyarbakır) – 141.098

Doğu Anadolu Bölgesi

Yüksekova (Hakkari) – 121.314

Erciş (Van) – 170.209

Karadeniz Bölgesi

Ünye (Ordu) – 135.914

Ereğli (Zonguldak) – 173.000

Ege Bölgesi

Nazilli (Aydın) – 162.156

Fethiye (Muğla) – 187.332

Edremit (Balıkesir) – 176.251

Bandırma (Balıkesir) – 169.476

Marmara Bölgesi

Lüleburgaz (Kırklareli) – 157.136

İnegöl (Bursa) – 306.004

Çorlu (Tekirdağ) – 306.939

Elbistan Birçok İlden Daha Büyük

Listede yer alan Elbistan'ın nüfusu, Türkiye'deki bazı il merkezlerinin toplam nüfusunu geride bırakıyor. İlçenin sanayi, enerji, tarım ve ticaret alanlarındaki gelişimi de il olma tartışmalarında en güçlü gerekçeler arasında gösteriliyor.

Özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde bölgesel merkez konumunu daha da güçlendiren Elbistan, Kahramanmaraş'ın ekonomik açıdan en önemli ilçelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Karar Yetkisi TBMM ve İlgili Kurumlarda

Uzmanlar, söz konusu listenin resmi bir karar niteliği taşımadığını, il statüsüne geçiş konusunda son kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ilgili devlet kurumları tarafından verileceğini belirtiyor.

Ancak nüfus ve ekonomik göstergeler dikkate alındığında Elbistan başta olmak üzere listedeki birçok ilçenin il olma potansiyelini güçlü şekilde koruduğu ifade ediliyor.