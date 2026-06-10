Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) odaklanmış durumda. Hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan öğrenciler, şimdi gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna çevirdi.

Sınava kısa süre kala adaylar, "YKS sınav yerleri açıklandı mı?", "Sınav giriş belgesi nasıl alınır?" ve "TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.

YKS Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM henüz 2026 YKS sınav giriş belgelerini erişime açmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 7 ila 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

Bu nedenle adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor.

YKS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Belgenin renkli ya da siyah beyaz çıktısı alınabilecek.

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YKS 2026 Sınav Tarihleri ve Saatleri

TYT Ne Zaman?

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

📅 20 Haziran 2026 Cumartesi

🕙 Saat: 10.15

AYT Ne Zaman?

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

📅 21 Haziran 2026 Pazar

🕙 Saat: 10.15

YDT Ne Zaman?

Yabancı Dil Testi (YDT)

📅 21 Haziran 2026 Pazar

🕒 Saat: 15.45

Adaylar Bu Saatlere Dikkat

ÖSYM kurallarına göre adayların sınav binalarında en az bir saat önceden hazır bulunmaları gerekiyor. TYT ve AYT oturumlarında saat 10.00'dan sonra, YDT oturumunda ise saat 15.30'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve milyonlarca aday üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşacak.