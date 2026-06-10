Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Y.A., arkadaşlarıyla bir kahvehanede vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere yola çıktı.

Yolunu kısaltmak amacıyla inşaat sahasının içerisinden geçmeye çalışan genç, karanlık nedeniyle fark edemediği asansör boşluğuna düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.A., olay yerine gelen ekiplerin ve arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.