Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde giriş bilgilerini erişime açtı.

Sınava katılacak öğrenciler, sınav merkezi, okul, bina, salon ve sıra bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS kapsamındaki fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran itibarıyla erişime açıldı. Belgeler okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak mühürlenecek ve öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınav günü fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

LGS Ne Zaman Yapılacak?

2026 LGS merkezi sınavı, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışındaki tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde uygulanacak.

Sınav Saatleri

Birinci Oturum (Sözel Bölüm): 09.30

İkinci Oturum (Sayısal Bölüm): 11.30 Türkiye UNESCO’da Gücünü Artırıyor! Bakan Tekin’den Türk Dili ve Kültürel Miras Vurgusu İçeriği Görüntüle

Oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Sınav Yerleri Nasıl Öğrenilecek?

Öğrenciler ve veliler sınav bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise okul müdürlükleri tarafından alınarak öğrencilere teslim edilecek.

Yetkililer, öğrencilerin sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamaları için sınav merkezlerini önceden görmeleri ve sınav saatinden önce okulda hazır bulunmaları gerektiğini belirtiyor.

Sınav Giriş Belgelerini Öğrenmek İçin:

https://e-okul.meb.gov.tr/

Sonuçlar 10 Temmuz'da Açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Tercih sürecinin ise sonuçların ardından başlaması bekleniyor.