Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını artıran Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da da kapsamlı asfalt çalışmalarını bir bir hayata geçiriyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin önemli ulaşım arterlerinden Pınarbaşı Caddesi’nde tamamlanan ilk etabın ardından şimdi de Hacı Esat Efendi Caddesi’nde kapsamlı bir dönüşüm başlatıldı. İlçe merkezinin en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan cadde, modern ve dayanıklı bir ulaşım altyapısına kavuşturuluyor.

Rezerv Alanların Ulaşımına Güçlü Destek

6 Şubat depremlerinin ardından Elbistan’da oluşturulan rezerv alanların ulaşımını sağlayan en önemli güzergâhlardan biri olarak öne çıkan Hacı Esat Efendi Caddesi, yeni yerleşim alanlarına erişimde kritik bir rol üstleniyor. Bu nedenle arterde gerçekleştirilen çalışmalar yalnızca mevcut ulaşım konforunu artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin gelişen yerleşim dokusuna da önemli katkılar sağlayacak. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ekipler sıcak asfalt serimine başladı.

Çalışmalar kapsamında toplam 3 kilometre uzunluğa ve ortalama 20 metre genişliğe sahip cadde baştan sona yenilenecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje çerçevesinde caddeye toplam 15 bin ton sıcak asfalt serilecek. Yaklaşık 50 Milyon TL maliyetle hayata geçirilen yatırım sayesinde Hacı Esat Efendi Caddesi daha dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü bir ulaşım aksına dönüşecek. Ekipler ilk etapta 3 kilometrelik güzergâh boyunca sıcak asfalt serimini tamamlayarak yolu kısa sürede yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor. Böylece vatandaşların günlük yaşamı ve trafik akışı üzerindeki etkiler en aza indirilecek.

İkinci Etapta Kapsamlı Üstyapı Düzenlemeleri Yapılacak

Projenin ikinci aşamasında ise cadde yalnızca asfaltıyla değil, tüm üstyapı unsurlarıyla modern bir görünüme kavuşacak. Bu kapsamda yürüyüş yolları inşa edilecek, kavşak düzenlemeleri gerçekleştirilecek ve aydınlatma elemanlarının montajı yapılacak. Tüm üstyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından son kat asfalt serimi de gerçekleştirilerek Hacı Esat Efendi Caddesi yenilenen yüzüyle Elbistanlıların hizmetine sunulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım standardının önemli ölçüde yükselmesi, sürüş güvenliği ve trafik konforunun artırılması hedefleniyor.